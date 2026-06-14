Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu devam ederken, 2. Grupta Gaziköy SK, Lefkoşa SKD’yı konuk etti. Şenol Stadında oynanan Gaziköy SK – Lefkoşa SKD maçını Rıdvan Çetinkaya yönetti. Yeni antrenörü Halil Turan yönetiminde maça çıkan Gaziköy SK, maça hızlı başlarken, ilk devreyi Ali Kahraman’ın golüyle 1 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede oyun üstünlüğünü artıran Gaziköy, Hasan Hüseyin ve Mehmet Atila’nın golleriyle maçı 3 – 0 kazanıp, ilk galibiyetini aldı.