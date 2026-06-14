1. GRUP

Doğancı SK – B.Bağcıl: 3 – 0

Akçay SK – Yedidalga SK: 4 – 0

Gayretköy GS – Serhatköy: 7 – 0

2. GRUP

Gaziköy SK – Lefkoşa SKD:3 – 0

Dika SK – Demirhan SK: 3 – 1

Alayköy Gençlik SK (bay)

3. GRUP

Göksu SD – Kayalar SK 1 – 6

Yeşiltepe Ilgaz – Akdeniz: 2 – 0

SAKA SK – Çamlıbel SK: 1 – 4

4. GRUP

Tatlısu Seracılar – Ali Can Gül: 1 – 3

Bahçeli SK – Dağyolu:5 – 0

Taşkent TSK (bay)

5. GRUP

Sinde ASK – Yenişehir SK: 5 – 0

Mutluyaka HSK – Pergama: 2 – 2

Korkuteli SD – Çayönü SK:

6. GRUP

Gönendere ŞSKSK – Civisil: 2 – 2

1461 İskele Trabzonspor – Serdarlı: 0 – 4

Sinde, Yenişehir’i gole boğdu
Sinde, Yenişehir’i gole boğdu
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Akova Vuda TÇB – Boğaziçi SK: 1 – 1

7. GRUP

Yedikonuk SK – Kumyalı SK: 3 – 4

Büyükkonuk SD – Mehmetçik: 1 – 1

Ergazi GSK – Bafra SK: 2 – 1