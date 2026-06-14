1. GRUP
Doğancı SK – B.Bağcıl: 3 – 0
Akçay SK – Yedidalga SK: 4 – 0
Gayretköy GS – Serhatköy: 7 – 0
2. GRUP
Gaziköy SK – Lefkoşa SKD:3 – 0
Dika SK – Demirhan SK: 3 – 1
Alayköy Gençlik SK (bay)
3. GRUP
Göksu SD – Kayalar SK 1 – 6
Yeşiltepe Ilgaz – Akdeniz: 2 – 0
SAKA SK – Çamlıbel SK: 1 – 4
4. GRUP
Tatlısu Seracılar – Ali Can Gül: 1 – 3
Bahçeli SK – Dağyolu:5 – 0
Taşkent TSK (bay)
5. GRUP
Sinde ASK – Yenişehir SK: 5 – 0
Mutluyaka HSK – Pergama: 2 – 2
Korkuteli SD – Çayönü SK:
6. GRUP
Gönendere ŞSKSK – Civisil: 2 – 2
1461 İskele Trabzonspor – Serdarlı: 0 – 4
Akova Vuda TÇB – Boğaziçi SK: 1 – 1
7. GRUP
Yedikonuk SK – Kumyalı SK: 3 – 4
Büyükkonuk SD – Mehmetçik: 1 – 1
Ergazi GSK – Bafra SK: 2 – 1