Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Saydam U15 Ligi’nde Son 16 Turu karşılaşmaları hafta sonu oynanırken çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Son 16 maçları sonucunda Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu, Akdeniz Spor B, Gönyeli, Dumlupınar, Doğan Türk Birliği, Düzkaya ve Çetinkaya takımları çeyrek finalist oldular.
Saydam U15 Ligi’nde Son 16 Turu sonuçları:
Mağusa Türk Gücü – Yedikonuk SK: 6 – 1
Baf Ülkü Yurdu – 1461 İskele Trabzonspor: 2 – 0
Akdeniz Spor B. – Yenicami: 2 – 0
Gönyeli –Küçük Kaymaklı: 6 – 0
Dumlupınar TSK – Geçitkale: 7 - 0
Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı: 4 – 2
Cihangir GSK – Düzkaya: 0 – 1
Çetinkaya – Gençler Birliği: 8 – 0