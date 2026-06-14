Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu devam ederken, 5. Grupta Sinde ASK, Yenişehir SK’yı konuk etti. İnönü Stadında oynanan Sinde ASK – Yenişehir SK maçını Abdülkadir Karadağ yönetti. Maça hızlı başlayan Sinde, Ali Erdinç Aksaygın’ın golleriyle ilk devreyi 3 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede de oyun üstünlüğünü elinde tutan Sinde, penaltıdan Erhan Özbengü ve Uysal Akçagil’in golleriyle maçı 5 – 0 gibi farklı skorla kazanıp, mağlubiyet serisini sonlandırdı.