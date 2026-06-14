Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu devam ederken, 1. Grupta Akçay SK, Yedidalga SK’yı konuk etti. Mustafa Üçöz Stadında oynanan Akçay SK – Yedidalga SK maçını Mustafa Çukur yönetti. Maçın ilk devresinden gol sesi çıkmadı. 0 – 0 İkinci devrede de uzun süre gol olmazken, 0 – 0‘lık 69’da Taylan Denizci’nin golüyle bozuldu. 20 dakikalık bölümde Taylan Denizci hat trick yaparken, Ahmet Sayar skoru belirledi. 4 – 0