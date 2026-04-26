Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Emre Çevikdal, Cem Öksüzoğulları, Serkan Özdenkci

China Bazaar Gençlik Gücü: Kemal, İsmail, Mustafa Kemal, Semih, Adil, Jibril, Fofana, Bamba, Ahmet Sönmez, Farouk, Arif

Alsancak Yeşilova: Aykut, Bill, Mehmet, Cemal, Fidelis, Burak, Eyyüp, Mert, Weston, Abdullah, Fatih

Goller: 7’Semih Ünaldı, 45’(P) Issiaka Bamba (China Bazaar Gençlik Gücü), 77’Muhammet Kaynarca (Alsancak Yeşilova)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 28. Hafta maçında China Bazaar Gençlik Gücü, Alsancak Yeşilova’yı konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan China Bazaar Gençlik Gücü – Alsancak Yeşilova maçını Şakir Azizoğlu yönetti. Karşılaşmaya hızlı başlayan China Bazaar Gençlik Gücü, 7. dakikada Semih Ünaldı’nın 6 pastan attığı kafa golüyle 1 – 0 öne geçti. İlk yarının son anlarında Issiaka Bamba kendisine yapılan hareketten kazanılan penaltıyı 45. dakikada gole çevirdi. 2 – 0 Alsancak Yeşilovalılar gol öncesindeki pozisyonda Mehmet Tekin’e faul yapıldığı gerekçesiyle itirazda bulundular.

İkinci yarının başında China Bazaar Gençlik Gücü, Alsancak Yeşilova karşısında pozisyonları cömertçe harcadı. İkinci yarının özellikle 2. bölümünde rakibine baskı kuran Alsancak Yeşilova’da Fidelis’in serbest vuruştan attığı 1 şut üst direkte patlarken, 1 topu da Kemal 90’dan çıkardı.

Kemal’ın kurtarışlarına rağmen 77. dakikada Muhammet Kaynarca’nın golüyle Alsancak Yeşilova farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, maçı 2 – 1 kazanan China Bazaar Gençlik Gücü bu galibiyetle puanını 67’ye yükseltip liderliğini sürdürdü. Alsancak Yeşilova ise 38 puanda kaldı.