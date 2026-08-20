Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 200 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 12.00 sıralarında yapılan operasyonda K.T.C. (E-25) ile I.T.D.’nin (E-26) tasarruflarında toplam 1 kilo 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile hassas terazi bulundu ve emare olarak alındı.

-Gazimağusa’da hırsızlık

Gazimağusa’da dün saat 15.30 sıralarında, bir marketin ön kısmında, park halinde bulunan bir şahsa ait çalışır durumdaki araç, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından mal sahibinden izinsiz olarak alınıp kullanıldı ve araç içerisinde muhafaza edilen 40 bin TL nakit para çalındı.

Olay polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ö.A. (E-61) tespit edilerek tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne, Gazimağusa ve Bafra’da sarhoşluk ve rahatsızlık

Kamuya açık yerlerde, Girne’de F.B. (E-25) 152 miligram, Gazimağusa’da S.S.A. (E-66) 95 miligram ve Bafra’da D.Ç. (E-44) alkollü içki tesiri altında oldukları sırada makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırdı ve çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

-İskele’de trafik kazası

İskele’de dün gece bir sitede Miroslav Brabec (E-30) 134 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KZF 777 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde geri geri seyrederken, o esnada gerisinden aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Can Akdoğan (E-27) yönetimindeki RY 073 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

KZF 777 plakalı araç sürücüsü Mıroslav Brabec, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.