Girne’de kaçak yaşama yönelik polisin başlattığı sıkı denetimlerde önceki akşam 23.00 raddelerinde tespit edilen zanlının yapılan kontrollerde, KKTC’de 18 Haziran 2025 tarihinden bu yana ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı.

Ülkeye turist statüsünde giren ve cüzdanını kaybettiği beyanında bulunan zanlı isminin baş harfleri R.R., ihraç işlemleri için dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne CÖŞ şubesinde görevli polis memuru Toğan Tosun, zanlı R.R.’nin 396 gündür adada kaçak yaşadığını söyledi.

Zanlının adaya 2025 yılı Haziran ayında turist vizesi ile giriş yaptığını ifade eden polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydederek 2 gün tutukluluk talep etti.

Söz hakkı alan zanlı R.R., günlük işlerde çalıştığını kimseye zararı olmadığını belirterek, cüzdanını kaybettiğini bu yüzden işlemler için çıkış yapmadığını iddia etti. R.R., “Tutuklu kalmak istemiyorum, günlük aldığım işler var kendime bu suçlamaları yakıştırmıyorum” dedi.

Yargıç Hazal Hacımulla, yapılan beyanların ardından zanlı R.R.’nin 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.