Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Kuzey Kıbrıs'ta Kamusal Eğitimin Durumu” konulu basın toplantısı düzenledi.

Kamusal eğitimin sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin bilimsel şekilde ortaya konduğu toplantı bugün KTÖS Konferans Salonunda yer aldı.

Basın toplantısına Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers ve bazı siyasi partiler ile sendikalardan temsilciler de katıldı.

Açılış konuşmasını KTÖS Başkanı Mustafa Baybora’nın yaptığı toplantıda, Genel Sekreter Burak Maviş de konuşma yaparken, Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener sunum gerçekleştirdi. Toplantıda, basın mensuplarıyla KTÖS’ün eğitim politikalarına yönelik hazırladığı yayınlar da paylaşıldı.

-Baybora: “Öğretmenler toplumun aydınlık yüzü”

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, ülkenin bir süredir kötü yönetildiğini savunarak, ülkenin “sahte diploma, peşkeş ve yolsuzluklarla” anıldığını söyledi.

Eğitim Bakanını eğitimin niteliğini konuşmak yerine öğretmenin haklarını gasp etmek ve öğretmeni itibarsızlaştırmakla suçlayan Baybora, öğretmenlerin toplumun aydınlık yüzü olduğunu ve ilim ile bilimi savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Baybora, eğitimde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymayı sürdüreceklerini de ekledi.

-Gelener: “Geçici olduğu söylenen konteyner sınıflar kalıcı hale geldi”

Baybora’nın konuşmasının ardından KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener bir sunum yaptı.

Her yıl aynı sorunları konuştuklarını ifade eden Gelener, bunun sorumlusu olarak “kötü yönetimi” gösterdi.

Okulların sorunlarının eylül ayından aylar önce bilindiğini söyleyen Gelener, sunumda “inşaat ve tadilatlar, kalabalık okullar, destek kadrolar, yabancı öğrenciler ve okul-aile sözleşmesi” olmak üzere beş sorunu ortaya koyarak bunlarla ilgili detayları paylaştı.

Yeni dönemde en az 44 okulda eğitim ve inşaat faaliyetlerinin eş zamanlı yürütüleceğini kaydeden Gelener, "geçici olduğu söylenen konteyner sınıfların kalıcı hale geldiği" eleştirisinde de bulundu.

Sınıfların yüzde 70’inde öğrenci sayısının çağdaş norm kabul edilen ortalama olan 20’nin üzerinde olduğunu belirten Gelener, anaokulları ile özel eğitim okullarında da benzer bir durum olduğunu kaydetti.

Okullarda destek kadrolara olan ihtiyaca vurgu yapan Gelener, özel eğitim ve rehber öğretmenlerin yetersizliğine dikkat çekti. Gelener, Eğitim Bakanlığı’nın yeni dönem için sadece bir tane rehber öğretmen münhali açmasını eleştirdi.

Türkçe bilmeyen yabancı öğrencilerden Türkçe Yeterlilik Belgesi istenmesine de eleştiriler yönelten Gelener, hükümetin yabancı çocukların eğitimini planlamadığını, sorumluluğu ailelerine attığını savundu. Türkçe bilmeyen zorunlu eğitim çağındaki bazı çocukların okul dışında kaldığını ve görünmez kılındığını söyleyen Gelener, bu çocukların çocuk işçiliği, istismar, şiddet ve suça sürüklendiğini ileri sürdü.

Süleyman Gelener, okul-veli sözleşmesinin önemine de değinerek, okul-veli ilişkilerinin kuralsız olması durumunda güvenli okul ortamının da olamayacağını söyledi.

Gelener, KTÖS’ün eğitimde yaşanan sorunları görünür kılmaya ve bilimsel çözümler üretmeye devam edeceğini belirterek sunumunu bitirdi.

-Maviş: “Taşeron işinde ciddi bir rant var”

Sunumun sonrasında ise KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş söz aldı.

Bazı ülkelerden eğitim ve çocuk refahına ilişkin örnekler veren Maviş, “Yüzümüzü Avrupa’ya dönmemiz lazım.” dedi.

Açlık ve yoksulluk sınırının bilindiğini ancak zenginlik sınırının bilinmediğini söyleyen Maviş, yapılan "zamlara ve pahalılığa" işaret etti. Maviş, okulların açılmasına az kaldığını da belirterek okula hazırlık masraflarına ve bazı devlet okullarına kayıt yapılırken alınan “kayıt ücretine” de değindi. Maviş, Bakanlığın okullara kayıt ücreti alınmadığını söylemesine rağmen bazı okullarda alındığını yineleyerek, okullar için bütçe ayrılmasının önemine vurgu yaptı.

Bazı çocukların özellikle tam gün eğitim uygulanan günlerde aç kaldığını kaydeden Maviş, okul temizlik işleri için taşeronlara ihale ile iş verildiğini ve burada da ciddi bir rant olduğunu savundu.

“Süleymancılar Cemaati” konusuna da değinen Maviş, bunların yoksul aileleri hedef aldığını belirterek, Bakanlığı bu konuda bir şey yapmaya çağırdı.