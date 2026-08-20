Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “uyuşturucu madde tasarrufu, verme ve alma” suçlarından yargılanan Okechukwu Charles Nelson hakkındaki dava karara bağlandı.

Yargıç Füsun Cemaller, sanık Okechukwu Charles Nelson’un yargılandığı davalardan suçlu bulunarak 2 yıl hapse mahkûm edildiğini açıkladı.

Yargıç, 3 Mayıs 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından Gönyeli’de sanığın kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada 42 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde, 700 miligram ağırlığında kokain ve bir adet uyuşturucu madde hapı bulunduğunu belirtti.

Yargıç, sanığın tasarruf etmiş olduğu Hintkenevirinin en hafif tür olduğunu ancak kokainin en ağır ve tehlikeli türlerden biri olduğunu, bu hususun da sanık aleyhine dikkate alındığını söyledi.

Sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıklayan Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı 2 yıl süreyle hapse mahkûm ettiklerini belirtti.