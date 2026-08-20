Girne’de geçtiğimiz yıl makinist yanında çalışan ve servis ile bakımını yaptığı motor için alınan 7 bin TL’lik ödemeyi tasarrufuna geçirdiği iddia edilen H.Y.,

yaklaşık bir yıl sonra ülkeye yeniden giriş yapınca yakalandı.

Adada kaçak yaşadığı gerekçesiyle suçun ardından ülkeden ihraç edilen H.Y., aftan yararlanmak amacıyla yeniden KKTC’ye giriş yaptı. Ancak hakkında bulunan tutuklama emri nedeniyle tespit edilerek gözaltına alındı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Düzce, mahkemede verdiği bilgide zanlının “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, işveren Y.G.’nin şikâyeti doğrultusunda H.Y. hakkında tutuklama emri bulunduğunu belirtti. Zanlının daha önce ihraç edildiğini ifade eden polis, H.Y.’nin aftan yararlanmak amacıyla yeniden ülkeye giriş yapmasının ardından tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın halen devam ettiğini belirterek zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, soruşturmanın selameti açısından H.Y.’nin 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.