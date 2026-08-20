Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “X” platformunda yaptığı paylaşımda Hindistan’la ilişkilere değindiği belirtildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Hristodulidis paylaşımında Güney Kıbrıs ile Hindistan arasındaki ilişkileri artık stratejik bir derinlik kazanan “tarihi bir ilişki” yanı sıra Güney Kıbrıs açısından somut sonuçlara dönüşen bir ilişki olarak tanımladı.

Hristodulidis paylaşımında Stratejik Ortaklık İlişkisi çerçevesinde ilişkilerin gelişmesinin siyasi koordinasyonu güçlendirmesi yanı sıra güvenlik, savunma, teknoloji, inovasyon, denizcilik ve eğitim gibi alanlarda iş birliğini genişlettiğini de ifade etti.

Hristoduidis buna paralel olarak yatırımlar ve Rum tarafındaki işletmelerin Hindistan pazarına erişimlerine ilişkin yeni perspektifler meydana geldiğini de dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın hali hazırda Hindistan’daki 10 büyük yatırımcı ülke arasında bulunduğunu ve yatırımlarının son 10 yıl içerisinde iki katına çıktığını da belirten Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Hindistan ile Avrupa arasında bir geçiş noktası lanse edilmesinin yeni ticaret ve bağlantı haritasında ülkenin konumunu güçlendirdiğini ekledi.