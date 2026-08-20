Girne’de bir eğlence mekanına belinde tabanca ile girdiği tespit edilmesi üzerine polise yapılan şikayet sonrası tutuklanan M.U. ve A.G.’nin ardından o akşam iki zanlı ile birlikte mekanda olduğu tespit edilen ve birlikte oradan ayrılan C.A., kamera görüntülerinden tespit edildi. Önceki gün ifade vermek için Girne Polis Müdürlüğüne çağrılan C.A., telefonunun sorulması üzerine kırıldığı ve tanımadığı birine tamir etmek için verdiği yönünde polise yalan beyanda bulundu.

Zanlı C.A., huzurunda müdürlüğün park yerinde aracında yapılan aramada ele geçirilen cep telefonuna ilişkin, “Size şifreyi vermeyeceğim” ifadelerini kullanan zanlı ‘Ateşli silah’ tasarruf suçundan tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, zanlı C.A.’nın 7 Ağustos tarihinde meydana gelen ateşli silah meselesine ilişkin tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturma kapsamında 72 ayrı kamera görüntüsünün incelendiğini C.A.’nın o akşam zanlı M.U., ile birlikte eğlence mekanında olduğunu daha sonra ayrıldığını tespit ettiklerini söyledi. Zanlının Girne Polis Müdürlüğüne çağrıldığını kaydeden polis, cep telefonuna ilişkin asılsız beyanlarda bulunduğunu ifade ederek, zanlıya ait cep telefonunu arabada bulduklarını ifade etti. Telefona dair izahat istediklerinde şifreyi vermeyeceği yönünde ifade verdiğini kaydeden polis, zanlının birçok beyanının asılsız çıktığını ifade etti.

TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Mahkemede söz hakkı alan zanlı, adaya tatil için geldiğini eşinin hamile olduğunu kontrol için Türkiye’ye gittiğini bir iki gün sonra geri geleceğini söyledi. O akşam eğlence mekanında olduğunu anlatan C.A., “Olay çıkmasın diye ben kendimi siper ettim altını çizerek söylerim zanlı değiliz burası da bizim memleketimiz kaçmasını da bilirdim” dedi.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı hakkında soruşturmanın yeni başladığına işaret ederek zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.