Girne’de 6 Ağustos tarihinde kendisine hakaret ettiği iddiasıyla R.A.’yı kalça ve bacağından bıçakladıktan sonra 40 yaşındaki Nizam Allanazarov’u biri öldürücü olmak üzere 7 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı 30 yaşındaki Mehran Quliyev aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı Quliyev’in 2023 yılından itibaren ülkede ‘Kaçak’ yaşam sürdüğü ortaya çıkarken, başta ‘Taammüden adam öldürme’ olmak üzere aleyhine getirilen 4 suçlamayı kabul ederek suçunu itiraf etti.

Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı ileride yargılanmak üzere 3 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu cezaevine gönderildi.

Zanlı, önceki mahkemelerde olduğu gibi bu mahkemeye de avukatsız çıktı.

14 Ağustos Cuma günü mahkemeye çıkarılan zanlının, 20 Temmuz Cuma günü yeniden mahkemeye çıkması gerekirken, mahkeme tarafından belirlenen tutukluluk süresinin dolacağı tarihten iki gün önce mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı, yaşadığı "psikolojik" sorunlar nedeniyle daha elverişli bir ortamda tutukluluğuna devam edebilmesi ve soruşturmanın daha erken tamamlanması sebebiyle dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran polis, zanlı Mehran Quliyev’in "taammüden adam öldürme" suçunun yanı sıra "izinsiz ikamet" suçundan da tutuklu olduğunu anımsattı. Polis, olayın 6 Ağustos tarihinde saat 01.30'da Girne'de Gazi Osman Paşa Sokak'taki bir apartmanın otoparkında meydana geldiğini belirterek, zanlının, "kendisine hakaret ve darp ettiği" gerekçesiyle Nizam Allanazarov'u ağız uzunluğu 16, toplam uzunluğu 39 santimetre olan bıçakla vücudunun 7 farklı yerinden bıçakladığını söyledi.

MAKTULÜN GELMESİNİ BEKLEYİP 7 BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALADI

Polis, zanlının, "maktulden daha önce aldığı 3 bin lira nedeniyle çıkan tartışma sırasında ilk olarak maktulün kendisini darp edip hakaret ettiğini" öne sürdüğünü belirtti. Polis, bunun üzerine zanlının evine giderek bıçak aldığını, önce 37 yaşındaki R.A.'yı (E) bıçakla yaraladığını, ardından pusuya yatarak Allanazarov'un olay yerine gelmesini beklediğini ve maktulü vücudunun 7 farklı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladığını aktardı.

Olayda yaralanan R.A. ile ağır yaralanan Allanazarov'un Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldığını belirten polis, Allanazarov'un yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Polis, soruşturma kapsamında aynı gün tutuklanan diğer 6 kişinin olayla bağlantılarının bulunmadığının tespit edildiğini anımsatarak, Allanazarov ile birlikte Boğaz Piknik Alanı'ndaki doğum günü kutlamasından dönen 31 yaşındaki A.D. (E) ile 33 yaşındaki R.K.'nin (E) bulunduğu araçta uyuşturucu madde tespit edildiğini, R.A.'nın ise hem ülkede izinsiz ikamet ettiğinin hem de tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğunun belirlendiğini kaydetti. Polis, M.Q.'nun olayın başından sonuna kadar yaşananları anlattığını ve itiraf niteliğinde ayrıntılı ifade verdiğini belirterek, söz konusu beyanların soruşturma kapsamında teyit ve tekzip çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının tutukluluk süresince çok sayıda kişiden ifade alındığını, 3 ayrı kamera görüntüsünün emare olarak alındığını ve maktulün araç içi kamera kayıtlarının incelendiğini aktardı.

ZANLININ İDRARINDA İKİ TÜR UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Polis, zanlıdan olay günü alınan idrar örneğinin Devlet Kimya Laboratuvarı'nda yapılan analiz sonuçlarına göre kokain ve hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini kaydetti. Soruşturmanın bu aşamasında zanlının etki etme olasılığının olmadığını kaydeden polis, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.