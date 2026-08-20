Girne CÖŞ ve Gönyeli Polis Karakolu ekiplerinin geçtiğimiz ay Ozanköy’de bir villaya düzenlediği ortak operasyonda ele geçirilen 6 canlı mermi ve 35 santimetre uzunluğundaki yavru timsahla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aranan isminin baş harfleri M.D., dün sabah ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve halen cezaevinde bulunan S.K.’nin ifadesi doğrultusunda hakkında arama emri çıkarılan M.D.’nin, 8 Nisan 2026 tarihinde ülkeden çıkış yaptığı öğrenildi.

M.D., hakkındaki arama emri doğrultusunda dün sabah ülkeye giriş yaptığı sırada polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

MERMİLERİ TEMİN ETMEKLE SUÇLANIYOR

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kaan Savaşkan, mahkemede verdiği bilgide zanlı M.D.’nin “Kanunsuz patlayıcı madde” suçundan arandığını söyledi.

Polis, aynı mesele nedeniyle cezaevinde bulunan S.K.’nin ifadesi doğrultusunda M.D. hakkında arama emri bulunduğunu ve zanlının sabah saatlerinde ülkeye giriş yaparken tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu belirterek zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, soruşturmanın yeni başlamış olmasına dikkat çekerek M.D.’nin 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

