Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 136. Taekwondo Renkli Kuşak sınav sonuçları açıklandı.

Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan sınavlar sonunda başarılı olanları açıklanırken yeni kemerlerini 23 Ağustos Pazar günü saat 10.00 da Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak olan törende Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen’den alacaklar.

TAEKWONDO KUŞAK SONUÇLARI

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Meryem Nehir Kavlak, Sapanta Buka, Avesta Buka, Mira Ela Koca, Zeynep Akbulut, Deniz Gabriel Tikveşli, Rüzgar Taha Acu, Maksim Morenyak

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar

Meryem Naz Tezen, Hammad Shaid, Barbaros Altın, Fatma Akbulut, Emirhan Özer

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Bilal Eftal Aydın .Eylül Kaplan, Gönül Özata Acu, Suden Özen

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

Arel Halil Karacabay, Zümra Karabenli, Atabek Çarıyev, Gülcem Küçük, Bora Fuat Girişken, Derin Abukan

4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

Nilda Köylü, Arad Sajoudi Kalaki, Süleyman Mimedov

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar

Zeynep Kültür, Elif Yaranoğlu

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Sarya Güneysu, Ali Poyraz Gezer, Hasan Kılınç, Mert Ali Batıray

1.Gıp Kırmızı Siyah Kuşak Kazananlar

İlya Prachyk, Ali Atalay Çeliköz, Sema Oktay, Emine Su Yılmaz