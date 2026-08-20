Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar ve ciddi darp” suçlarından tutuklanan Soner Ş. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Kenan Mulla, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı Soner Ş.’nin 17 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar ve ciddi darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 17 Haziran 2026 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde bulunan Cuma’nın Kahvehanesi isimli işletmede, huzurda bulunan zanlı Soner Ş.’nin aralarında oynadıkları kâğıt oyununda çıkan tartışma neticesinde Güzelyurt’ta sakin M.K.’nin burnuna sol eliyle bir kez yumruk atarak burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet verdiğini ve vahim zarara uğrattığını söyledi.

Meselenin polisin bilgisine 20 Haziran 2026 tarihinde geldiğini kaydeden polis, aynı tarihte müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan muayenesinin ardından temin edilen doktor raporunda burun kemiğinde kırık olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Polis, aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne başvurularak zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini, 18 Ağustos 2026 tarihinde zanlının Gazimağusa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, meseleyle ilgili tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, işlediği suçları kabul ettiğini, KKTC vatandaşı olmakla birlikte sabıka kayıtlarında benzer sabıkalarının bulunduğunun görüldüğünü, ancak açıkta meselesi olmadığını kaydetti.

Polis, zanlının methaldar olduğu meselenin ciddi ve Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına giren bir mesele olduğunu belirterek, bu olgular ışığında zanlının ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı Şirin’in yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 1 milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.