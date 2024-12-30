Girne’de Sedat Simavi Caddesi’nde, bugün, polis tarafından gerçekleştirilen “Geçit Yok Operasyonu”nda tabanca ve canlı mermi ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 12.30’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirilen operasyonda Ü.S’nin (E-35) tasarrufunda; bir adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 adet canlı mermi bulundu.

Operasyon kapsamında söz konusu şahıs tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.