Gönyeli’de 11 Ağustos’ta Şehit Hüseyin Amca Caddesi’nde bir kişinin düşürdüğü 10 bin TL’yi çaldıkları tespit edilen 32 yaşındaki isminin baş harfleri H.A. ile 32 yaşındaki isminin baş harfleri H.A. ve paranın çalıntı olduğunu bildiği halde 8 bin TL’sini aldığı belirlenen 21 yaşındaki isminin baş harfleri S.Ç. tutuklandı.

Bularak Sirkat ve Hırsızlık Mal Kabulü suçlarından tutuklanan üç zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Kaan Eyüpoğlu, huzurda bulunan H.A. ve H.A.’nın “Bularak Sirkat”, S.Ç.’nin ise “Hırsızlık Mal Kabulü” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, H.A. ile H.A.’nın 11 Ağustos 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Gönyeli’de Şht. Hüseyin Amca Caddesi üzerinde M.A.’nın yere düşürdüğü 10 bin TL nakit parayı bulup sirkat ettiklerini belirtti.

Bölgede yapılan kamera incelemelerinde iki zanlının tespit edilerek Gönyeli Polis Karakolu’na celp edildiğini aktaran polis, H.A. ve H.A.’dan yapılan soruşturmada, S.Ç.’nin sirkat edildiğini bildiği paradan 8 bin TL’yi H.A.’dan 12 Ağustos 2026 tarihinde kullanmak üzere aldığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, üç zanlının da 26 Ağustos 2026 tarihinde tutuklandığını belirterek, soruşturmanın yeni başladığını ve sirkat edilen paraların nerelerde harcandığı yönünde araştırma yapıldığını söyledi.

Polis memuru Eyüpoğlu, soruşturma kapsamında zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.