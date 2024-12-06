KKTF tarafından 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek PAKDUŞ Cup 8-10 yaş turnuvaları KKTF kortlarında gerçekleşecek.
PAKDUŞ Cup 8 Yaş ve 10 Yaş kategorilerinden oluşan turnuvanın 10 Yaş kız ve erkek maçları 7 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 10:00 da başlayacak maçların programı şu şekilde;
10 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN
Çağer Emine Günser - Tamay Başaran
Mevsim Metbulut - Sena Dilara Tüzmen
Peril Şadi - Masal Nalbantoğlu
Gaye Güngören - Mania Bagheri
Erin Tüzünkan - Yağmur Akı
Liz Başman - Ayşegül Aplak
Mevsim Metbulut - Tamay Başaran
Çağer Emine Günser - Sena Dilara Tüzmen
Masal Nalbantoğlu - Gaye Güngören
Peril Şadi - Mania Bagheri
Erin Tüzünkan - Ayşegül Aplak
Liz Başman - Yağmur Akı
Tamay Başaran - Sena Dilara Tüzmen
Çağer Emine Günser - Mevsim Metbulut
Peril Şadi - Gaye Güngören
Mania Bagheri - Masal Nalbantoğlu
Liz Başman - Erin Tüzünkan
Ayşegül Aplak - Yağmur Akı
10 YAŞ ERKEKLER - ROUND ROBİN
Efe Abdu - Aybars Öncü
Kaan Tüzünkan - Lev Bogomolov
Aren Yumurtacıoğlu - Amır Alıyev
Kerem Behlül - Bora Ramiz
Kutsal İyikal - Rüzgar Özdenefe
Cenk May - Pars Ozan
Aybars Öncü - Darıa Damırchı
Karan Karakaşlı - Lev Bogomolov
Amır Alıyev - Kerem Behlül
Aren Yumurtacıoğlu - Bora Ramiz
Kutsal İyikal - Cenk May
Pars Ozan - Rüzgar Özdenefe
Efe Abdu - Darıa Damırchı
Kaan Tüzünkan - Karan Karakaşlı
Bora Ramiz - Amır Alıyev
Kerem Behlül - Aren Yumurtacıoğlu
Cenk May - Rüzgar Özdenefe
Kutsal İyikal - Pars Ozan