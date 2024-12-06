KKTF tarafından 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek PAKDUŞ Cup 8-10 yaş turnuvaları KKTF kortlarında gerçekleşecek.

PAKDUŞ Cup 8 Yaş ve 10 Yaş kategorilerinden oluşan turnuvanın 10 Yaş kız ve erkek maçları 7 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 10:00 da başlayacak maçların programı şu şekilde;

10 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN

Çağer Emine Günser - Tamay Başaran

Mevsim Metbulut - Sena Dilara Tüzmen

Peril Şadi - Masal Nalbantoğlu

Gaye Güngören - Mania Bagheri

Erin Tüzünkan - Yağmur Akı

Liz Başman - Ayşegül Aplak

Mevsim Metbulut - Tamay Başaran

Çağer Emine Günser - Sena Dilara Tüzmen

Masal Nalbantoğlu - Gaye Güngören

Peril Şadi - Mania Bagheri

Erin Tüzünkan - Ayşegül Aplak

Liz Başman - Yağmur Akı

Tamay Başaran - Sena Dilara Tüzmen

Çağer Emine Günser - Mevsim Metbulut

Peril Şadi - Gaye Güngören

Mania Bagheri - Masal Nalbantoğlu

Liz Başman - Erin Tüzünkan

Ayşegül Aplak - Yağmur Akı

10 YAŞ ERKEKLER - ROUND ROBİN

Efe Abdu - Aybars Öncü

Kaan Tüzünkan - Lev Bogomolov

Aren Yumurtacıoğlu - Amır Alıyev

Kerem Behlül - Bora Ramiz

Kutsal İyikal - Rüzgar Özdenefe

Cenk May - Pars Ozan

Aybars Öncü - Darıa Damırchı

Karan Karakaşlı - Lev Bogomolov

Amır Alıyev - Kerem Behlül

Aren Yumurtacıoğlu - Bora Ramiz

Kutsal İyikal - Cenk May

Pars Ozan - Rüzgar Özdenefe

Efe Abdu - Darıa Damırchı

Kaan Tüzünkan - Karan Karakaşlı

Bora Ramiz - Amır Alıyev

Kerem Behlül - Aren Yumurtacıoğlu

Cenk May - Rüzgar Özdenefe

Kutsal İyikal - Pars Ozan