Kuzey Kıbrıs tenisinin başarılı genç sporcularından Aren Baybars, Türkiye’de düzenlenen 18 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası’nda gösterdiği performansla büyük bir başarıya imza attı.

Finalde Ramazan Kaan Oktay ile karşı karşıya gelen Aren, yüksek tempoda geçen mücadelede ilk seti 7-5 kazanarak dikkat çekti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibine sonraki setlerde 5-7 ve 3-6 mağlup olan genç sporcu, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Turnuva boyunca sergilediği mücadeleci oyun, istikrarlı performans ve başarılı sonuçlarla öne çıkan Aren Baybars, elde ettiği dereceyle Türkiye 18 Yaş Milli Takımı’na 2 numaradan girme hakkı kazandı.