Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 4.hafta heyecanı bugün başlıyor.
İki grupta bugün ve yarın oynanacak maçlarla 4. Hafta tamamlanacak.
Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig’de 4. Hafta programı şöyle:
KIRMIZI GRUP
7 Aralık 2024, Cumartesi
14.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı Kaplıca Karadeniz 61-Pile (Halil Atlar)
10.45 Geçitkale Stadı BT Güvercinlik-Aslanköy (İbrahim Katmer)
10.45 Balıkesir Stadı Düzova-GG Akova Vuda (Fatih Bardakçıoğlu)
8 Aralık 2024, Pazar
14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Yenierenköy-NC Dörtyol (Burak Yiğit)
10.45 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Türkmenköy-UG Tuzlaspor (Mehmet V.Çelik)
BEYAZ GRUP
7 Aralık 2024, Cumartesi
10.45 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu-Ağırdağ Boğaz (Şahin Coşkun)
10.45 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-Ozanköy (İsmail Ercan)
8 Aralık 2024, Pazar
14.00 Doğancı Emek Stadı Denizli-Girne H.Evi (Cenk A.Özfuttu)
10.45 Gayretköy Sahası B.Bağcıl-TE Dikmen Gücü (Mustafa Torun)
10.45 Lefkoşa Ortaköy Stadı Ortaköy-A.Gaziveren (Serdar Gürpınar)