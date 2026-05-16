Kuzey Kıbrıslı başarılı tenisçi Asım Aras Astan, Türkiye’de düzenlenen Adana Tennis Cup Tennis Europe turnuvasında başarılı performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Genç sporcu, turnuvada tekler kategorisinde çeyrek finale yükselme başarısı gösterirken, çiftler kategorisinde ise adını yarı finale yazdırdı. Turnuvada ortaya koyduğu mücadeleci oyun ve başarılı performans, tenis çevrelerinden de takdir topluyor.

Tennis Europe takviminde yer alan önemli organizasyonlardan biri olan Adana Tennis Cup’ta mücadele eden Asım Aras Astan, hem teklerde hem çiftlerde yoluna devam ederek Kuzey Kıbrıs tenis adına önemli bir başarıya imza atıyor.

Turnuvanın henüz tamamlanmamış olması nedeniyle genç raketin hedefi, hem teklerde hem çiftlerde daha ileri turlara yükselmek. Başarılı sporcunun kalan maçları büyük heyecanla bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs tenisinin gelecek vaat eden isimleri arasında gösterilen Asım Aras Astan’ın performansı, tenis camiasında gurur yarattı.