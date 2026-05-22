Lefkoşa Şehir Kulübü bünyesinde düzenlenen Robinsons Cup 14 Yaş ve 13+ Büyükler Turnuvası ile Senyörler Turnuvası’nda heyecan dolu karşılaşmalar oynandı. Gün boyunca kortlarda gerçekleşen yarı final mücadeleleri tenis severlere büyük heyecan yaşatırken, sporcuların ortaya koyduğu performans alkış topladı.

13+ TEK ERKEKLER’DE TEMPOLU KARŞILAŞMALAR

13+ Tek Erkekler kategorisinde oynanan mücadelelerde sporcular yarı finale yükselmek için kıyasıya mücadele etti. Rüzgar Vural, Hasan Aras Duman karşısında özellikle ikinci sette zorlansa da mücadeleyi 6-3 ve 7-6’lık setlerle kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Toprak Ata Candan ise Devin Bedevi karşısında etkili bir performans sergiledi. Kortta oyunun kontrolünü baştan sona elinde tutan Candan, mücadeleyi 6-1 ve 6-2 kazanarak yoluna devam etti.

Günün dikkat çeken performanslarından birine imza atan Ufuk Özdemir, Arel Şahin karşısında üstün bir oyun ortaya koyarak mücadeleyi 6-0 ve 6-1’lik skorla tamamladı. Aber Esat ise Umut Demir karşısında hata yapmayarak rakibini 6-0 ve 6-0’lık setlerle mağlup etti. Yenal Esenel de Arel Şahin karşısında 6-0 ve 6-1’lik galibiyet alarak başarılı bir performans sergiledi.

ANASTASİA ELSHİNA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

14 Yaş Tek Kızlar final karşılaşmasında Anastasia Elshina ile Melisa Sadıkoğlu karşı karşıya geldi. Final mücadelesinde etkili bir oyun ortaya koyan Elshina, rakibine fazla fırsat vermeden maçı 6-1 ve 6-0’lık setlerle kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşma boyunca servis oyunlarındaki başarısı ve yüksek temposuyla dikkat çeken Anastasia Elshina, turnuvanın en başarılı isimlerinden biri oldu.

Senyörler Turnuvası’nda Finalistler Netleşiyor

Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası’nda da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynandı. Tek Kadınlar kategorisinde Yasemin Çıral ile Bengü Bozkaya arasında oynanan mücadelede iki sporcu da zaman zaman üstün oyun ortaya koydu. Karşılaşmayı 6-3 ve 7-5’lik setlerle kazanan Yasemin Çıral finale yükselmeyi başardı.

ÇİFT ERKEKLER’DE FİNAL BİLETİ ALAN İSİMLER

Çift Erkekler kategorisinde Metin Poslu ve Emre Debreli ikilisi, İzzet Kanaga ile Kemal Soyer karşısında etkili oyunuyla dikkat çekti. Mücadeleyi 6-1 ve 6-2 kazanan ikili finale yükseldi.

Orhan Şevket ve Orhun Doğasal çifti ise Jean Christophe Schrotter ile Yaşar Demirkent karşısında başarılı bir performans sergiledi. İlk sette çekişmeli geçen mücadelede üstünlüğü ele alan ikili, ikinci sette oyunun kontrolünü tamamen eline alarak maçı 6-4 ve 6-0 kazanıp finale yükseldi.

ÇİFT KADINLAR’DA BÜYÜK MÜCADELE

Çift Kadınlar kategorisinde Laden Güvensoy ve Simzer Kaya ikilisi, Bengü Bozkaya ile Natasha Helena Karabulut karşısında üstün bir oyun sergileyerek mücadeleyi 6-1 ve 6-1 kazandı.

Günün en çekişmeli maçlarından biri ise Şafak Güzoğlu ve Arzu Çağın çifti ile Nağme Ekenoğlu ve İrem İlerici arasında oynandı. İlk seti 6-3 kazanan Güzoğlu ve Çağın ikilisi, ikinci seti 3-6 kaybetmesine rağmen süper tie-break bölümünde hata yapmadı ve rakibini 10-6 mağlup ederek finale yükseldi.

KARIŞIK ÇİFTLER’DE FİNAL HEYECANI

Karışık Çiftler kategorisinde Metin Poslu ve İrem İlerici ikilisi, Jean Christophe Schrotter ile Bengü Bozkaya karşısında etkili bir performans sergileyerek mücadeleyi 6-3 ve 6-1 kazandı.

Orhan Şevket ve Şafak Güzoğlu çifti ise Salim Seyhun Noyan ile Violetta Musienko karşısında baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 6-0 ve 6-2 kazanarak finale yükseldi.

GÖZLER FİNAL KARŞILAŞMALARINA ÇEVRİLDİ

Lefkoşa Şehir Kulübü’nde düzenlenen organizasyonda önümüzdeki günlerde oynanacak final karşılaşmalarının büyük çekişmeye sahne olması beklenirken, tenis severler de final maçlarını heyecanla bekliyor. Turnuva boyunca sporcuların sergilediği mücadele ve performans organizasyonun seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi.