Teniste Lefkoşa’da düzenlenen Robinsons Cup 14 Yaş ve 13+ Büyükler Turnuvası’nda final karşılaşmaları büyük heyecana sahne oldu. Gün boyu oynanan birbirinden çekişmeli mücadelelerin ardından farklı kategorilerde şampiyonlar belli olurken, tenis severler yüksek tempolu maçlara tanıklık etti.

13+ Tek Kadınlar finalinde Oksana Pıddubna ile Şengül Tilki karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Oksana Pıddubna, rakibini 6-2, 3-6 ve 6-3’lük setlerle mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı.

13+ Tek Erkekler kategorisinde ise Yenal Esenel, Toprak Ata Candan karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Mücadeleyi 6-1 ve 6-0’lık net setlerle kazanan Yenal Esenel, turnuvayı zirvede tamamladı.

SENYÖRLERDE NEFES KESEN MÜCADELELER

Senyör Çift Erkekler finalinde Orhan Şevket / Orhun Doğasal ikilisi ile Metin Poslu / Emre Debreli çifti karşı karşıya geldi. İlk seti kaybetmesine rağmen oyuna ortak olan Orhan Şevket / Orhun Doğasal ikilisi, mücadeleyi 2-6, 6-2 ve final setinde 10-4 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Senyör Çift Kadınlar kategorisinde ise Laden Güvensoy / Simzer Kaya çifti, Şafak Güzoğlu / Arzu Çağın karşısında üstün bir oyun sergiledi. Mücadeleyi 6-2 ve 6-4’lük setlerle kazanan Laden Güvensoy / Simzer Kaya çifti şampiyonluğa ulaştı.

MİNİK SPORCULAR DA BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Robinsons Cup 8 Yaş Turnuvası’nda korta çıkan minik sporcular da performanslarıyla izleyenlerden alkış aldı.

Deniz Tüzünkan, Ergün Rıfat Büyüksarı karşısında 7-5 ve 8-6’lık skorlarla galip gelirken, Mina Salderay ise Güven Atma karşısında 7-2 ve 7-3’lük skorlarla kazandı. Biray Berkut da Atlas Duha Bağıran karşısında 7-0 ve 7-4’lük skorlarla korttan galibiyetle ayrıldı.

Ali Adataş, Mehmet Ümit Tezel’i 9-7 ve 7-3’lük skorlarla mağlup ederken, Emir Ertuğ Güder de Agnia Zavorzaeva karşısında 7-2 ve 7-4’lük skorlarla galip gelmeyi başardı.

Günün diğer karşılaşmalarında Deniz Tüzünkan, Mina Salderay’ı 7-0 ve 7-1’lik skorlarla mağlup ederken, Atlas Duha Bağıran da Mehmet Ümit Tezel karşısında 7-1 ve 7-3’lük skorlarla kazanmayı bildi.

OSMAN BAŞMAN’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Ödül töreninde konuşan Başman Group of Companies Direktörü Osman Başman, Lefkoşa Şehir Kulübü’ndeki atmosferden büyük etkilendiğini belirtti. Başman konuşmasında, “Ben burayı gördükten sonra tenis oynamak istiyorum. Buradaki atmosfer çok harika. Sporcularımızın potansiyelini görünce kendimizden geçtik. Hep birlikte bundan sonra neler yapabileceğimizin planlarını yapalım” ifadelerini kullandı.

TENİS ŞÖLENİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen Robinsons Cup organizasyonu boyunca sporcular hem rekabet dolu maçlar oynadı hem de önemli tecrübeler kazandı. Final gününde tribünlerde oluşan yoğun ilgi ve heyecan, turnuvaya ayrı bir renk kattı.