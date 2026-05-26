Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Kupası Büyükler karşılaşmaları hafta sonu oynandı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleştirilen karşılaşmalar sonunda Erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi, kadınlarda ise Girne Amerikan Üniversitesi şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törende Federasyon başkanı Mustafa Bekiroğluları ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Erkekler Kategorisi

1. LAÜ

2. ARUCAD ANKA

3. GÜHAD

Kadınlar Kategorisi

1. GAÜ

2. ARUCAD ANKA

3. Gönyeli