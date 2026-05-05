Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 2024 yılında 14 gram hintkeneviri, 500 miligram kokain, 2025 yılında ise 12 gram hintkeneviri alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Muhammed Abullah hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aleyhine getirilen tüm davaları kabul eden sanığın avukatı, sanığın arkadaşları nedeniyle uyuşturucuya alıştığını, ülkeye eğitim görmeye geldiğini belirtti.

Kararı okuyan Yargıç Füsun Cemaller, sanığın 2024’te işlediği suçtan teminatla serbest bırakıldıktan sonra 2025’te yine suç işlediğini, bu hususların ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Yargıç, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, genç ve sabıkasız olmasını da lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı. Yargıç tüm olgular ışığında sanığı bir yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.