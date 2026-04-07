Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği 2026 Ömer Yıldız Offroad Rally-Raid Şampiyonası’nın ilk yarışı, 5 Nisan 2026 Pazar günü yapıldı. “Cyprus Baja Rally-Raid 1.Erdal Bolçocuk Anı Rallisi” adıyla, Esentepe merkezli yapılan organizasyon oldukça keyifli geçti. Re/Max Rocks ve Shoptech Auto sponsorluğunda, Ralli ve Raid olmak üzere iki kategoride yapılan organizasyonda ralli kategorisi 2 açık, 2 kapalı etap olmak üzere toplam 4 etapta yarışırken, Raid kategorisi, 2 etabı yol notuya, 2 etabı ise koordinatla geçerek finişe ulaştı.

Güven Sigorta, Aodes, Sera-DTI, Dağ-Çamur Offroad, Doğacı Offroad ve Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin de destekleriyle yapılan yarışta toplamda 26 ekip mücadele etti. Ralli kategorisi yarışçıları Alagadi, Tirmen ve çevresinde çamurlu etaplarda yarışırken, Raid kategorisi yarışçıları ise Alagadi ve özellikle oldukça çamurlu olan Balıkesir ve Mora bölgesinde zorlu etapları geçti. Etapların ardından yarış Re/Max Rocks Real Estate önünde tamamlandı ve ödül töreni yapıldı. Ralli kategorisinde hem T4 Sınıfı hem de genel klasman birincilik kupasını Zühtü Cumalıgil-Kemal Hüdasoy ikilisi alırken, ikinci Mehmet Çağla-Ahmet Felek ve üçüncü Halil Mulla-Yaz Muratoğlu ikilisi oldu. Raid kategorisinde birincilik Umur Akdeniz-Mustafa Erdenizciler ikilisinin olurken ikinci Mustafa Çelikden-Mustafa Konca ikilisi ve üçüncü Uğur Altundağ-Ayşe Altundağ ikilisi oldu. Ralli SSV sınıfı birincisi Mehmet Çağla-Ahmet Felek ikilisi aynı zamanda genel klasman ikincisi oldu. SSV ikinci ise Halil Mulla-Yaz Muratoğlu ikilisi oldu. İkili aynı zamanda genel klasman üçüncüsü oldu. Ralli T4 ikincisi Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi olurken üçüncü Serkan Bolçocuk-Hasan Uzun ikilisi oldu. Ralli ATV sınıfında Davut Öksüzer birinciliği alırken, Sait Cin ikinci ve Karl Rugg üçüncü oldu. Ralli T3’de birincilik kupası Adil Aroğlu-Aral Aziz ikilisinin oldu. Raid kadın pilotlarda birincilik kupasının sahibi Simge Akdeniz olurken, ikincilik kupası Sueda Ömür’ün oldu. Raid Kadın Co-pilotlarda birinci Ayşe Altundağ olurken, ikinci Berayet Dedeoğlu ve üçüncü Berra Hatip oldu. En Centilmen Yarışçı özel ödülünün sahibi ise Naim Özen oldu. Ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve KYOFF Başkanı Serkan Bolçocuk takdim etti.

Ralli Genel Klasman

1.Zühtü Cumalıgil-Kemal Hüdasoy – Nissan Patrol

2.Mehmet Çağla-Ahmet Felek - Canam

3.Halil Mulla-Yaz Muratoğlu - Canam

Raid Genel Klasman:

1.Umur Akdeniz- Mustafa Erdenizciler

2.Mustafa Çelikden – Mustafa Konca

3.Uğur Altundağ-Ayşe Altundağ

Ralli T4 Sınıfı

1.Zühtü Cumalıgil-Kemal Hüdasoy – Nissan Patrol

2.Musa Ersoy-Ramadan Kıral – Tomcat

3.Serkan Bolçocuk-Hasan Uzun – Range Rover Evoque

Ralli SSV Sınıfı:

1.Mehmet Çağla-Ahmet Felek - Canam

2.Halil Mulla-Yaz Muratoğlu - Canam

Ralli ATV Sınıfı:

1.Davut Öksüzer – Polaris Scrambler

2.Sait Cin – Aodes Quad

3.Karl Rugg – Aodes Quad

Ralli T3:

1.Adil Aroğlu-Aral Aziz – Mitsubishi Pajero

Raid Kadın Pilotlar:

1.Simge Akdeniz

2.Sueda Ömür

Raid Kadın Co-Pilotlar:

1. Ayşe Altundağ

2. Berayet Dedeoğlu

3. Berra Hatip

En Centilmen Yarışçı Ödülü: Naim Özen