Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2026 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası 5 Nisan 2026 Pazar günü başladı. Altı yarışlık takvim açıklayan KKKD, sezonun ilk yarışını Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirdi. Ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, SK Karting Akademi, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in de katkılarıyla başlayan şampiyona Ekim ayında tamamlanacak.

Yağmur ihtimali nedeniyle programın 1 saat öne alındığı organizasyon sabah saatlerinde serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı ile başladı. Ardından resmi antrenmanlar ve sıralamalarla organizasyon devam etti. Oldukça keyifli bir ortamda yapılan yarışlarda toplam 21 pilot piste çıktı ve oldukça çekişmeli yarışlar sergilediler.

Mini’de Reşat, Rookie’de Troy, Junior’da Eren, Senior’de Niyazi ve Master’de Saner birinci oldu

Yeni sezonun ilk yarışlarına 5 kategoride 21 pilot katıldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mini, Junior, Senior ve Master kategorilerinin yanı sıra Rookie kategoriyle birlikte toplam 5 kategoride yarışlar yapıldı. Cemsa Sporting Center’de, 1,400 metre uzunluğundaki RC1 kodlu klasik pist şeklinde yapılan yarışlar sonunda Mini kategoride Reşat Altınör birinci, Asil Özbahadır ikinci ve Halil Kamacıoğlu üçüncü oldu. Rookie kategoride Troy Ruzicka birinci, Yağız Aksaç ikinci ve Leon Hasan Görgüner üçüncü oldu. Junior kategoride Eren Murat Ortaç birinci olurken, Su Karalım ikinci ve Ateş Karalım üçüncü oldu. Senior kategoride Niyazi Özçınar birinci, Demir Göksan ikinci ve Sıtkı Sine üçüncü oldu. Master kategoride birincilik kupasının sahibi Saner Fidan oldu. Ödülleri Cemsa Sporting Center direktörü Mehmet Salih Karalım ve KKKD Başkanı Tigin Güryel takdim etti.

Mini:

1.Reşat Altınör (37 Puan)

2.Asil Özbahadır (35 Puan)

3.Halil Kamacıoğlu (32 Puan)

Rookie:

1.Troy Ruzicka

2.Yağız Aksaç

3.Leon Hasan Görgüner

Junior:

1.Eren Murat Ortaç (40 Puan)

2.Su Karalım (32 Puan) 1:00,863

3.Ateş Karalım (32 Puan) 1:00,924

4.Deniz Alıcı

5.Aren Damdelen

6.İsmail Araz

7.Poyraz Polat

8.Nehir Numan

9.Önder Sanver

10.Asrın Karakuş

11.Mustafa Topcu

Senior:

1.Niyazi Özçınar (40 Puan)

2.Demir Göksan (34 Puan)

3.Sıtkı Sine (28 Puan)

4.Yaroslav Malakov

Master:

1.Saner Fidan (40 Puan)