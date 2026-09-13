Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 3. Açık Alan Süperminik, U-13 A, U- 13 B ve U-15 Yarışmaları 13 Eylül'de Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.

Okçuluk2-1

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:

SÜPERMİNİK KIZ

1. Eylem Yiğit (KODOSD)

SÜPERMİNİK ERKEK

1. Özkan Dercan (BAF)

2. Poyraz Ege Karağaç (TATLI SPOR KULÜBÜ)

U-13 A KIZ

1. Eylül Yiğit (KODOSD)

2. Sevi Tunaboylu (KODOSD)

U-13 A ERKEK

1. Ömer Kandil (MGA)

2. Sarp Taydaş (BAF)

U-13 B OLİMPİK ERKEK

1. Süleyman Babayit (KANTARA)

2. Paşa Gezginci (BAF)

3. Talha Efe Altıntaş (MGA)

U-15 OLİMPİK KIZ

Cahit Bozatlı anısına kıracaklar
Cahit Bozatlı anısına kıracaklar
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1. Irmak Sekmen (BAF)

2. Nuray Kargılı (BAF)

3. Nehir Demirci (KODOSD)

U-15 OLİMPİK ERKEK

1. Mayıs Acar (KODOSD)

2. Rüzgar Rüstemoğlu (BAF)

3. Ürün Çıralı (KODOSD)

U-15 MAKARALI ERKEK

1. Berkay Talaş (BAF)