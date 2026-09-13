Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 3. Açık Alan Süperminik, U-13 A, U- 13 B ve U-15 Yarışmaları 13 Eylül'de Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
SÜPERMİNİK KIZ
1. Eylem Yiğit (KODOSD)
SÜPERMİNİK ERKEK
1. Özkan Dercan (BAF)
2. Poyraz Ege Karağaç (TATLI SPOR KULÜBÜ)
U-13 A KIZ
1. Eylül Yiğit (KODOSD)
2. Sevi Tunaboylu (KODOSD)
U-13 A ERKEK
1. Ömer Kandil (MGA)
2. Sarp Taydaş (BAF)
U-13 B OLİMPİK ERKEK
1. Süleyman Babayit (KANTARA)
2. Paşa Gezginci (BAF)
3. Talha Efe Altıntaş (MGA)
U-15 OLİMPİK KIZ
1. Irmak Sekmen (BAF)
2. Nuray Kargılı (BAF)
3. Nehir Demirci (KODOSD)
U-15 OLİMPİK ERKEK
1. Mayıs Acar (KODOSD)
2. Rüzgar Rüstemoğlu (BAF)
3. Ürün Çıralı (KODOSD)
U-15 MAKARALI ERKEK
1. Berkay Talaş (BAF)