Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Lig’de ilk hafta maçında Gönyeli – Yeniboğaziçi’ni konuk etti.

Gönyeli Stadında oynanan Gönyeli – Yeniboğaziçi maçını Utku Hamamcıoğlu yönetti. Hızlı başlayan maçta 2 takımda birer pozisyonu değerlendiremedi. Hasan Özkan’ın Gönyeli’de yaptığı müdahaleler sonuç verirken, Mustafa Sevim’in 27. Dakikada ara pasına hareketlenen Kane Daman ilk devrenin skorunu belirledi. 1 – 0

İkinci yarıya iyi başlayan Gönyeli, 60. dakikaya kadar bulduğu pozisyonları gole çeviremezken, bu dakikadan sonra Yeniboğaziçi birçok pozisyonu değerlendiremedi. Yeniboğaziçi’nin 1 topu da direkten döndü.

Son anlarda Yeniboğaziçi’nin savunma güvenliğini bırakmasından yararlanan Ege Uçar golü attı. 2 – 0

Maçı 2 – 0 kazanan Gönyeli, sezona 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşadı.