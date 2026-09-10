KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Çatalköy Cimnastik Salonunun tamamlandığının müjdesini verdi.

Hasan Sapsızoğlu’nun Çatalköy Cimnastik Salonunun tamamlanması ile ilgili açıklaması şöyle:

“Evet, bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 10.000 çocuk hedefimiz doğrultusunda Girne Çatalköy bölgemizde, olimpik aletlerle donatılmış modern cimnastik salonumuzu çocuklarımızın hizmetine sunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İlk dersimiz Pazartesi günü yapılacak. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde çocuklarımızı cimnastikle buluşturacağız.

Bu güzel eserin hayata geçmesinde bizlere destek veren Çatalköy Esentepe Belediye Başkanımız Ceyhun Kırok’a, The Olive Tree Direktörü Erhan Özerden’e, sponsorlarımıza, destekçilerimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederiz.

Her yeni salon, her yeni çocuk, geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Ülkemize ve çocuklarımıza hayırlı olsun. Hedef 10.000 çocuktur. Durmak yok, yarınlarımıza sözümüz var.”