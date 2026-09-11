KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, cimnastik antrenörlerine yönelik eğitim çalışması düzenledi.

KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan Türkiye Milli Takım antrenörü Yılmaz Göktekin’in eğitim verdiği gelişim semineriyle ilgili şu açıklama yapıldı:

“Artistik Cimnastik Türkiye Milli Takım antrenörü kıymetli hocamız Yılmaz Göktekin aramıza gelerek antrenörlerimizle buluştu.

Üç gün sürecek olan gelişim seminerimizin ilk bölümünü başarıyla tamamladık. Bizim için sadece sporcularımızın değil, antrenörlerimizin de sürekli gelişmesi, yenilenmesi ve bilgi birikimini artırması büyük önem taşıyor. Çünkü biliyoruz ki; güçlü sporcular, donanımlı antrenörlerle yetişir.

Bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşan değerli hocamız Yılmaz Göktekin’e ve her zaman yanımızda olan Türkiye Cimnastik Federasyonu’na desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Öğrenmeye, gelişmeye ve çocuklarımız için daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yarınlarımıza sözümüz var. Hedefimiz 10.000 çocuktur.”