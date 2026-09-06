CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 6 Eylül Pazar günü Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan Yeşilyurt Open Golf Turnuvasında John Eldridge 35 Puan ile Şampiyon oldu. Saha Handikapının % 90’ı baz alınarak 18 çukur olarak Stableford formatında oynanan turnuvada ikinciliği 34 Puan ile Yener Zihni alırken, Hasan Garabli de 30 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 13 Eylül Pazar günü, Stableford Goddard Friendly Competition oynanacak.