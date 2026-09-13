Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Peril Şadi Çiftler ve Karmalar Turnuvası, tamamlandı.

12 Eylül Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Yoğun ilgi ve katılımın gösterildiği turnuvada heyecan ve mücadele seviyesi oldukça yüksekti. Birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olan müsabakalarda sporcuların sergilediği performans ve masa tenisi kalitesi, izleyenlere büyük keyif yaşattı.

Çift Kadınlar Kategorisi

1. Mahla Ali - Değer Baysal

2. Selda Orhon - Zehra Beyar

3. Yağmur Özevrim - Melisa Cankara

4. Liva Çevik - Natali Blahotsina

Çift Erkekler Kategorisi

1. Cemal Kara - Sertaç Savim

2. Osman Yurtkan - Bekir Bekiroğulları

3. Toprak Öztürk - Doğan Aktaşlı

4. Dinç Türeray - Demir Tecel

Karmalar Kategorisi

1. Dinç Türeray - Özüm Özel

2. Bekir Bekiroğulları - Mahla Ali

3. Cemal Kara - Aybige Üstündağ

4. Demir Tecel - Zehra Beyar