Spor Dairesi Müdürlüğü, her yıl düzenlediği ve bu yıl eylül ayında gerçekleştirmeyi planladığı Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası sebebiyle ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş yaptığı açıklamada, yaşanan gemi kazasının tüm yurtta üzüntü yarattığını dile getirerek bu ortamda Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı düzenlemenin doğru olmayacağına kanaat getirdiklerini ve oyunları ileri bir tarihe ertelediklerini açıkladı. Karataş, gemi kazasında hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaslı ailelerine ise sabırlar dilediğini ifade etti.