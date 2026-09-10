Hatay'da Merkez Spor Salonu'nda başlayan Türkiye Büyükler Badminton Şampiyonası’nda Milli sporcularımız Ana Tablo'ya kalmayı başardılar.

KKTC Badminton Federasyonu yaptığı açıklamada Türkiye Büyükler Badminton Şampiyonasında Tek Erkekler kategorisinde Sarp Mutluel ile Çift Erkekler kategorisinde Seymen Deniz ve İlhan Ercan'ın, çift kadınlar kategorisinde Milay Salim ve Laren Dilek'i, yine çift kadınlar kategorisinde Nehir Deniz'i Ana Tablo'ya kaldıklarını açıkladı.

Federasyon “3 kategoride de Ana Tablo'ya kalma başarısı elde ettiğimiz Türkiye Büyükler Badminton Şampiyonası'nda emeği geçen herkesle birlikte kafilede görev yapan antrenörlerimiz Seymen Deniz ve Gizem Dürüst'e teşekkür eder kafilede yer alan ve mücadele eden sporcularımız Kuzey Serinyürek ve Doruk Dumlupınar'ı tebrik ederiz. Turnuvada çift kadınlar kategorisinde mücadelesine devam eden Milli Sporcumuz Nehir Deniz ve partneri Bengisu Ayındı'ya başarılar dileriz.” dedi.