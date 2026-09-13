Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Bakar, Berk Bağrıkara.

Türk Ocağı: Hüseyin Erkan, Mustafa, Göksel(Can), Bayram, Mahmut, Selçuk(Yunus), Mahmut Fansa(Miraç), Cevdet(Eren), Efe, Suylman Abdulganiyu, İlyas Yılmaz(Mehmet).

Akdoğan: Atıf, Yunus, Çağın, Tuğay(Mehmet), Eli Amir(Halil İbrahim), Mustafa Ali, Berke, Mustafa Çelik, Süleyman(Ahmet), Boateng, Turgut.

Goller: Dk. 11 Efe, Dk. 51 ve 88 İlyas Yılmaz(Türk Ocağı)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Lig’de ilk hafta maçında Türk Ocağı, Akdoğan’ı konuk etti. Mete Adanır Stadında oynanan Türk Ocağı – Akdoğan maçını Osman Özpaşa yönetti.

Maça hızlı başlayan Türk Ocağı, 11. Dakikada Efe Kande’nin ayağından bulduğu golle ile 1 – 0 öne geçti.

Akdoğan bu golden sonra birçok pozisyon üretse de gol bulamayınca devre 1 – 0 tamamlandı.

İkinci devreye de hızlı başlayan Türk Ocağı, 52. dakikada İlyas Yılmaz ile skoru 2 – 0 yaptı. Karşılıklı ataklarla devam eden maçın 89. dakikasında İlyas Yılmaz ile skoru 3 – 0 yaptı.

Türk Ocağı 3 golle 3 puanı alırken, ligin yeni takımı haftayı puansız kapattı.