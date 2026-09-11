Triatlon Federasyonu sezonun dokuzuncu organizasyonunu İskele’de gerçekleştirdi.

Ülkemizde yaşanan gemi faciası nedeniyle start öncesi saygı duruşu yapılan yarışta kürsünün zirvesindeki isimler Alçıcı kardeşler ve Mine oldu.

İskele Long Beach sahilinde gerçekleştirilen Sprint ve Olimpik mesafe kategorilerindeki yarışta triatletler en hızlı şekilde bitiş çizgisine ulaşma mücadelesi verdi.

Gençler kategorisinde düzenlenen Sprint triatlonunda sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Sprint triatlonun en hızlısı Ayer Alçıcı oldu.

Olimpik mesafede ise sporcular 1.5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koştu. Bu mesafenin en hızlısı Enis Alçıcı olurken kadınlarda birinciliği ise Mine Nurdal elde etti.

Yarış sonunda başarılı olan sporculara ödülleri Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ve federasyon yöneticileri takdim etti.

SPRİNT MESAFE İLK 3

1- Ayer Alçıcı

2- Metin Gardiyanoğlu

3- Barış Yusuf

OLİMPİK MESAFE

KADINLAR İLK 3

1- Mine Nurdal

2- Ayşa Küçükakça

3- Anastasia Chernova

ERKEKLER

1- Enis Alçıcı

2- Hüseyin Arhan

3- Erim Debreli

TAKIM BAYRAK KATEGORİSİ

1- Tüfekçi Sprint (Boran Bora - Kemal Palaz - Yusuf Gökalp)

2- Karabetça Spor Kulübü (Derviş Kaymakamtorunları-Hüseyin Esengin-Veli Atikoğlu)

3- Team Energy (Derin Turan - Ahmet Ersoy - Murat)