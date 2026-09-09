Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Cahit Bozatlı Kırış Şampiyonası hafta sonu yapılacak.
Mücahit Komutan Cahit Bozatlı anısına düzenlenecek Kıbrıs Şampiyonası, 13 Eylül 2026 Pazar günü Girne’de gerçekleştirilecek.
Avrasya Taekwondo Merkezi Girne’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Kıbrıs Şampiyonası, 13 Eylül Pazar günü sporcuları bir araya getirecek.
Mücahit Komutan Cahit Bozatlı anısına gerçekleştirilecek Organizasyon saat 09.30’da Avrasya Taekwondo Merkezi Girne’de düzenlenecek şampiyonaya tüm bölge sporcularının davetli olduğu belirtildi.
Müsabakaların ardından düzenlenecek ödül töreninde dereceye girecek olanlara ödülleri yetkililer tarafından verilecek.