KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde, İzmir Gaziemir Kaymakamlığı, İlçe Spor Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şht. Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürlüğünün özel davetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, Türkiye’de temsil etti.

İzmir’de bulunduğumuz süre içerisinde İzmir Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi ziyaret eden Hasan Sapsızoğlu, ziyaretle ilgili açıklamasında “İzmir’de bulunduğumuz süre içerisinde, İzmir Spor İl Müdürü Murat Eskici’ye nezaket ziyaretinde bulunduk.

Ziyaretimizde, Cimnastik Federasyonu olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve bundan sonraki planlamalarımız hakkında verimli bir fikir alışverişinde bulunduk. Murat Eskici’ye göstermiş olduğu ilgi, alaka ve hoş sohbeti için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.