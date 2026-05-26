Geçitkale-Serdarlı Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün süren Spor Fest 2026, final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona erdi. Geçitkale Günay Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen organizasyon, voleybol, halı saha futbol ve tavla turnuvalarındaki final müsabakalarıyla tamamlandı.

Festivalin son gününde dereceye giren takım ve sporculara kupaları Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım tarafından takdim edildi. Etkinlik kapsamında eski kulüp başkanlarına da plaket verildi.

Başkan Kasım'dan centilmenlik vurgusu

Ödül töreninde konuşan Kasım, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederek centilmenlik vurgusu yaptı. Geçitkale Günay Spor Kulübü’nün sezonu başarıyla tamamladığını belirten Kasım, kulübün 1. Lig’de kalmasından duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

22 Mayıs’ta “Kazanan centilmenlik olsun” sloganıyla başlayan Spor Fest 2026, üç gün boyunca farklı yaş gruplarından sporcuları bir araya getirerek çeşitli branşlarda müsabakalara sahne oldu. Organizasyon, final karşılaşmalarının ardından sona erdi.