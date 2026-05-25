CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 24 Mayıs Pazar günü kulüp ana sponsoru Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan ve Best of Seven Ligi (BOS) için puan veren, sezonun beşinci aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında, Rainer Lehmann 72 Net ile Şampiyon oldu. Course handicapın % 90’i baz alınarak 18 çukur olarak Stroke Play formatında oynanan turnuvada ikinciliği yine 72 Net ( back nine score ) ile Walter Resch alırken, Jean Pierre Mainardi de Net 73 ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı John Alexander Murray tarafından takdim edildi.

CMC’de turnuva programı, 31 Mayıs Pazar günü Bahar Cup Turnuvası ile devam edecek.