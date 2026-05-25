Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer alan milli badmintoncu Nehir Deniz, Bulgaristan’ın Pazarcık kentinde düzenlenen U19 Uluslararası Badminton Şampiyonası’nı tamamladı.

21-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada tek kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde mücadele eden Nehir Deniz, zorlu rakiplerine karşı önemli maçlara çıktı. Milli sporcu, karışık çiftlerde partneri Rüzgar Oğuz ile korta çıktı.

Geçtiğimiz ay Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde ve Belçika’da başarılı performans sergileyen Nehir Deniz, Pazarcık etabında da puanını artırarak ilerleyen dönemde seri başı olabilmek adına mücadele verdi.

U19 kategorisindeki son yılını geçiren milli sporcu, Pazarcık International turnuvasında bu kategoride son kez yer aldı. Nehir Deniz’in, haziran ayında başlayacak ikinci periyotta yoğun kamp ve turnuva programıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.