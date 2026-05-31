KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletleri arasında yer alan Erdinç İnçay ve Ecem Nehir Çelik, İzmir’de bir haftalık Atlamalar Milli Takım Kampı’nda yer aldı, yakın zamanda yoğunlaşacak açık alan yarışları için verimli bir dönem geçirdi.

Antrenörleri Mehmet Baykent nezaretinde Buse Savaşkan’nın da antrenörlüğünü yapan Ukraynalı deneyimli isim Gennadi Zuiev ile çalışan Erdinç ve Ecem, yoğun bir kamp dönemini geride bıraktı.

Antrenör Mehmet Baykent, rekortmen atletler Erdinç İnçay ve Ecem Nehir Çelik 23 Mayıs’ta adadan ayrılarak İzmir’de kampa girdi. Genç yetenekler kamp süresince Gennadi Zuiev’in de gözlemleri sonrasında İzmir Atatürk Stadı’nda ve salonda yaptıkları çalışmalarda branşlarında gelişimlerine katkı koyacak antrenmanlar gerçekleştirdi.

Mehmet Baykent ise gerçekleştirilen seminer çalışmasına katılarak gelişimine bilgi birikimini geliştirdi. Atletlerin kampta gösterdikleri performans ise yaz dönemi için umut verdi.

BAYKENT KAMPTAN MEMNUN

Mehmet Baykent yaptığı değerlendirmede kampın verimli geçtiğini ve sporcuların performansından memnun olduğunu belirtti. Gennadi Zuiev ile yapılan çalışmalarda sporcuların branşlarındaki teknik sıkıntıları üzerinde durulduğunu belirten Baykent, kendisinin de seminer kapsamında deneyimli antrenörden çok şey öğrendiğini ifade etti. Haziran ayı boyunca yoğun bir yarışma periyoduna gireceklerini aktaran Baykent, yarışları başarıyla tamamlayacaklarına olan inancını dile getirdi.

ZUİEV: ANTRENÖRÜYLE BİRLİKTE HEDEFLERE ULAŞACAKLAR

Deneyimli antrenörü Gennadi Zuiev ise özellikle Erdinç İnçay ile ilgili yaptığı gözlemde iyi bir potansiyele sahip bir sporcuya yardımcı olduğunu dile getirdi. “Ben, iyi bir potansiyele sahip olan bir sporcuya yardımcı oluyorum. Umarım, onunla birlikte, antrenörle, belirlenen hedeflere ulaşacağız” diyen Zuiev, “Hâlâ çalışması gereken çok şey var, birçok beceri kazanması gerekiyor, fakat bence antrenörle birlikte onlar bu hedeflere ulaşacaklar” açıklamasını yaptı.