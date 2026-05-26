Kıbrıs Türk At Yarışları(KTAY) bünyesinde yürütülen altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, son 3 aylık süreçte yapılan yatırım bedeli 1 milyon 800 bin TL’yi aşarken, çalışmaların büyük bölümünün altyapıya yönelik olması nedeniyle sahada gözle görülür değişimin henüz sınırlı olduğu ifade edildi. Yetkililer, at yarışları branşının diğer spor organizasyonlarından farklı dinamiklere sahip olduğuna dikkat çekerek, sabır çağrısında bulundu.

Günden güne şartların iyileştiği belirtilirken, projeye destek veren kurumlar arasında Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı da yer aldı.

Yetkililer, altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte organizasyon kalitesinin daha üst seviyeye taşınmasının hedeflendiğini kaydetti.