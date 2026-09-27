KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 3. Açık Alan U-18, U-21 ve Büyükler Yarışmaları 27 Eylül Pazar günü KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
U -18 OLİMPİK KADIN
1. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)
2. Gül Özkol (KODOSD)
3. Hatice Kübra Altınbaş (EŞE)
U -18 OLİMPİK ERKEK
1. Azat Yalçın (KODOSD)
2. Asrın Harmancıklı (EŞE)
3. Mehmet Cengiz Erdeş (EŞE)
U -18 MAKARALI KADIN
1. Aleyna Bakkal (EŞE)
2. Eliz Hannas (BAF)
U - 18 MAKARALI ERKEK
1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)
U -21 OLİMPİK KADIN
1. Begüm Altundağ (EŞE)
2. Sahra Havutçu (KANTARA)
3. Asal Sharafyektai (MGA)
U -21 OLİMPİK ERKEK
1. Okay Maşera (BAF)
2. Yağız Ata Aydın (MGA)
U -21 MAKARALI KADIN
1. Zeynur Düzenli (BAF)
U -21 MAKARALI ERKEK
1. Ekrem Başar (BAF)
BÜYÜK OLİMPİK KADIN
1. Gülay Araz (BAF)
2. Pervin Çerkez (KODOSD)
3. Zeynep Tonga Aktansoy (KODOSD)
BÜYÜK OLİMPİK ERKEK
1. Kaan Aşık (KANTARA)
2. Niyazi Aktansoy (KODOSD)
3. Erdem Yükselenler (KODOSD)
BÜYÜK MAKARALI KADIN
1. Güzin Bakkal (EŞE)
BÜYÜK MAKARALI ERKEK
1. Oğuz Karağaç(TATLISPORKULÜBÜ)
2. Mustafa Bakkal (EŞE)