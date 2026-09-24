

KKTC’li milli boksör “Demir Yumruk” Metin Turunç, eylül ayında yapılması planlanan WCB kemer maçının kasım ayına ertelendiğini açıkladı. Turunç’un rakibi ve maçın kesin tarihi yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

KKTC’yi uluslararası arenada temsil eden milli boksör Metin Turunç, hazırlıklarını WCB kemeri hedefiyle sürdürüyor. Eylül ayında yapılması planlanan karşılaşmanın kasım ayına ertelendiğini belirten Turunç, ertelemenin kendisine daha güçlü hazırlanma fırsatı verdiğini söyledi.

Rakibinin yabancı uyruklu olacağını ve ismin kura çekimi sonrasında açıklanacağını belirten Turunç, maç tarihinin de kasım ayı içerisinde kesinleşeceğini ifade etti.

Turunç, hedefinin önemli bir uluslararası kemeri KKTC’ye getirmek olduğunu belirterek, “Daha çok çalışacağım, daha iyi hazırlanacağım. KKTC bayrağını dünyanın farklı noktalarında dalgalandırmaya devam edeceğim” mesajını verdi.

Rakip ve kesin maç tarihinin açıklanmasının ardından karşılaşmaya ilişkin yeni detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.