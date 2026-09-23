Milli sporcu Hüsnü Batıkan, İzmir’de düzenlenen Ultimate Deadlift Şampiyonası’nda, kendi kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye Powerlifting Federasyonu tarafından 17-20 Eylül 2026 tarihleri arasında, 4. Uluslararası Expo Sport Spor Fuarı kapsamında düzenlenen şampiyona, güçlü sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonada KKTC’yi kafile başkanı ve Federasyon Genel Sekreteri Hasan Bölükbaşı ve milli sporcu Hüsnü Batıkan temsil etti.

105 kilogram kategorisinde mücadele eden milli sporcu Hüsnü Batıkan, ilk hakkında 320 kg, ikinci hakkında ise 335 kg deadlift kaldırarak kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.