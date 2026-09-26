KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve federasyon yönetim kurulu üyeleri, Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin’i ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu yaptığı açıklamada şunları belirtti.

“Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin’i ziyaret ederek çocuklarımız için yürüttüğümüz çalışmalarımız ve hedeflerimiz üzerine güzel bir görüşme gerçekleştirdik.

10 bin çocuğa ulaşma hedefimiz doğrultusunda projelerimize verdikleri kıymetli destek ve her zaman yanımızda olmaları bizler için çok değerlidir.

Başta Sayın Serhan Akşahin olmak üzere tüm Türkiye İş Bankası ailesine, çocuklarımıza ve geleceğimize verdikleri değer için yürekten teşekkür ediyoruz. Hedefimiz 10,000 çocuktur. Durmak yok, yarınlarımıza sözümüz var.”